Sonde „Juno“ fotografiert „Delfin“ auf dem Jupiter

Mit etwas Fantasie ist hinter dem Delfin, der durch Wolkenbänder zu schwimmen scheint, zudem eine Wolkenformation erkennbar, die an den Kopf eines Krokodils erinnert, das hinter dem Meeressäuger her zu sein scheint. Aufgenommen wurden die Bilder am 29. Oktober aus einer Entfernung von rund 18.400 Kilometern, als „Juno“ zum bereits 16. Mal nahe an Jupiter vorbeiflog. Laut Angaben der US-Raumfahrbehörde NASA entstanden die Fotos über der südlichen Hemisphäre des Gasplaneten.