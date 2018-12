Bründl-Sport und Intersport gehen getrennte Wege

Die Intersport-Gruppe in Österreich hat künftig ein Mitglied weniger: Nach fast 50 Jahren gehen die in Kaprun gegründete Bründl-Gruppe und Intersport Austria getrennte Wege. Das teilten Intersport und die Firma Bründl, die mit 26 Shops an neun Standorten rund 550 Beschäftigte hat, am Mittwoch mit.