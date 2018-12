Steirische Youtuber warnen vor Tschick und Alk

Er lebt, was er predigt: „Ich trinke selbst keinen Alkohol“, sagt Raphael Nast (17) aus Kainbach bei Graz. Seit fast fünf Jahren produziert er Youtube-Videos, seit wenigen Tagen klärt er in einem neuen Clip über die Gefahren von Alkohol auf („Mit jedem Rausch wird man ein bisserl depperter“) - und über die Änderungen des neuen Jugendgesetzes, das ab 1. Jänner 2019 gilt. So dürfen Unter-18-Jährige nicht mehr auf Partys, wo sie zu einem Fixpreis Alk ohne Ende trinken können (Pinkelpartys usw.).