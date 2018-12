Sheen feiert, dass er seit einem Jahr trocken ist

Um den bekannten Schauspieler aus Filmen wie „Platoon“ oder „Young Guns“ ist es in den letzten Jahren relativ ruhig geworden, nachdem er von Hollywood wegen seiner zahllosen Eskapaden auf die schwarze Liste gesetzt worden war. 2011 verlor er seinen Job in der Erfolgsserie „Two and a Half Man“, in der er den Frauenhelden Charlie Harper gespielt hatte, weil er Serienschöpfer Chuck Lorry immer wieder beleidigt hatte. Er wurde durch Ashton Kutcher ersetzt, bevor die Serie endgültig eingestellt wurde.