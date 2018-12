Kampf um Skischaukel: Vorentscheidung in Haiming

Am Samstag ist Haiming an der Reihe: „Hier fällt eine Vorentscheidung über die Zukunft der Feldringer Böden: Der Substanzverwalter und die übrigen Gemeinderäte entscheiden, ob die Gründe der Agrargemeinschaft Ochsengarten für die Skischaukelzur Verfügung gestellt werden. Im - unwahrscheinlichen - Fall einer Ablehnung dürfte das Projekt vor dem Aus stehen“, erklärt Estermann und will so viele Projektgegner wie möglich motivieren, zur Sitzung zu kommen. Start ist am Samstag um 9 Uhr.