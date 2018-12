Bachmann warnt Rapid und will 2019 ins Watford-Tor

Bullen-Gegner Celtic präsentierte sich zuletzt beim 5:1 gegen Kilmarnock in Hochform. „So gut habe ich sie noch nie gesehen. Das war ihre beste Leistung in den letzten zwölf Monaten“, meinte Bachmann. „Wenn Celtic am Donnerstag so spielt, wird es auch für Salzburg ganz schwer, da etwas zu holen.“ Vor allem Celtics Linksfuß Ryan Christie hätte sich zuletzt in „unglaublicher Form“ präsentiert. In den vergangenen sechs Ligaspielen erzielte der Mittelfeldspieler fünf Tore. Die Rangers dagegen seien stark von ihrem kolumbianischen Stürmerstar Alfredo Morelos (9 Ligatore) abhängig. „Wenn er fehlt, gewinnen sie wenig“, sagte Bachmann. Morelos wurde in dieser Saison bereits dreimal ausgeschlossen. „Er ist sehr anfällig für Provokationen, ein Häferl. Das kann Rapid natürlich ausnutzen.“