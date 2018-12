Neues Pelzverbot auf Christkindlmärkten ignoriert

Die Tierschützer haben acht der bekanntesten Wiener Christkindlmärkte besucht und das Sortiment durchgesehen. Das Fazit: Auf den Märkten am Spittelberg, am Rathausplatz, am Karlsplatz sowie Am Hof können nach wie vor Waren mit Echtpelz erworben werden. Weitere geprüften Märkte, die allerdings „sauber“ waren, waren die Märkte in Schönbrunn, im Alten AKH, auf der Freyung und am Maria-Theresien-Platz. „Unter den Fundstücken waren etwa ein Paar Handschuhe mit Kaninchenpelz, ein Bommel zum Anstecken aus Kaninchenfell und eine Haube mit Bommel, vermutlich vom Marderhund. Wir haben die Fälle auch schon an das MA 59 - Marktservice & Lebensmittelsicherheit gemeldet. Dort sicherte uns der zuständige Beamte verstärkte Kontrollen zu“, sagt „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Martina Pluda. „Die Konsumenten haben schließlich ein Recht darauf, dass sich der Handel an bestehende Gesetze hält.“