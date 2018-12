Rosenberger-Insolvenz: 55 Arbeitnehmer in Kärnten

Der Gang zum Konkursgericht ist laut Creditreform notwendig, weil fällige Gehälter und Sonderzahlungen nicht mehr finanziert werden können. An den 16 Autobahnraststätten sind gut 400 Mitarbeiter betroffen, allein 55 davon an den beiden Standorten in Kärnten, in Völkermarkt und Eisentratten. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 12 Millionen Euro. Morgen, Dienstag, wird beim Landesgericht St. Pölten der Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens gestellt. „Die Gläubiger sollen eine 30 Prozent-Quote innerhalb von zwei Jahren erhalten“, so Stephan Mazal vom Österreichischen Verband Creditreform.