Brandstiftung im Laufhaus als Auftragsarbeit?

Eine Flüchtlingsunterkunft in Deutschlandsberg sollte 2017 zu einem Laufhaus umgebaut werden. Doch noch vor den ersten Arbeiten ging das Gebäude in Flammen auf. Brandstiftung, wie die Polizei feststellte. Die Staatsanwaltschaft Graz klagte den Besitzer an. Er soll seinen Ex-Schwager zum Legen des Feuers beauftragt haben.