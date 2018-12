Rekordausgaben für Soziales in Graz-Umgebung

- Stationäre Pflege: Die Gesamtkosten sind für 2019 mit 46,6 Millionen Euro veranschlagt - knapp 1100 Senioren aus GU sind in Pflegeheimen untergebracht. 15,2 Millionen Euro machen die Eigenleistungen der Betroffenen aus (Pensionen, Pflegegeld). „Durch die Abschaffung des Pflegregresses verschärft sich die Situation“, sagtErnst Gödl, der Obmann des Sozialhilfeverbandes GU. Die GU-Gemeinden verlieren so etwa zwei Millionen Euro an Einnahmen jährlich. Das Sozial-Budget für 2019 sei insgesamt ein Rekord-Budget: „Es macht 16 Prozent der Steuereinnahmen in den 36 Gemeinden aus.“