Serienkiller wegen weiterer 56 Morde verurteilt

Die Staatsanwaltschaft warf Michail Popkov demnach eine „pathologische Lust am Töten von Menschen“ vor. Bereits 2015 war der ehemalige Beamte wegen Mordes an 22 Frauen verurteilt worden. Später gestand er 59 weitere Morde. In 56 Fällen, die sich zwischen 1992 und 2007 ereignet hatten, wurde er nun schuldig gesprochen. Drei Morde konnten ihm die Ermittler nicht nachweisen, gab die Staatsanwaltschaft in Irkutsk an.