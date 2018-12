Nach Alko-Crash in Graz ging Mann auf Diebestour

Nichtsahnend wartete Samstagfrüh der Kameramann Manuel Mellacher (24) an der Kreuzung Kärntner Straße/Wetzelsdorfer Straße auf Grünlicht. Plötzlich ein Knall: Ein anderes Auto war von hinten in den Wagen des Steirers und in ein daneben stehendes Taxi gekracht! Den Unfalllenker aus Litauen (30) interessierte das Befinden der Beteiligten allerdings gar nicht, stattdessen wollte der Betrunkene - er hatte zu dem Zeitpunkt knapp zwei Promille intus - wissen, wie er denn nach Gralla käme.