Wunderheiler: „Heilende Energie nur durch Oralsex“

Übergriffe in „spirituellem Krankenhaus“

Die Zeitung „O Globo“ berichtete später, sie habe noch mit zwei weiteren Frauen gesprochen, die ähnliche Vorwürfe gegen Faria erheben. Nach Angaben aller zwölf Frauen ereigneten sich die Übergriffe zwischen 2010 und Anfang 2018 in seinem „spirituellen Krankenhaus“ in Abadiania nahe der Hauptstadt Brasilia.