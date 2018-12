Wiener (13) schwärmt: „Ohne Döner keine Liebe!“

„Mit fünf Jahren ging ich zum ersten Mal zu einem Dönerstand und holte mir einen saftigen Döner mit Salat und Soße. Er schmeckte so heftig“, schreibt der 13-Jährige in der Zeitschrift „Biber“ über sein erstes Döner-Erlebnis, das offenbar sofort einen bleibenden Eindruck hinterließ: „Die ganze Nacht dachte ich an den Döner. Nach circa vier Jahren war ich immer noch dönersüchtig.“