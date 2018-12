Der Weltmeister ist wieder im Rennen

Vorerst fix: Aigner wird zumindest an einem Staatsmeisterschaftslauf teilnehmen. Mehr Einsätze hängen von Sponsoren ab, sind aber möglich. Auch ein Skoda-internes Duell mit Knobloch liegt im Bereich des Möglichen. „Wir haben Zugriff auf ein Zweitfahrzeug“, verrät der Grazer Knobloch, der nach seiner Karriere als Motorrad-Profi jetzt auf vier Rädern in der Rallye-Staatsmeisterschaft Gas gibt. „Mit Andi in meinem Team oder auch gegen ihn zu fahren ist ein Traum. Er ist ein Mentor für mich. Für mich ist er der schnellste Österreicher im Rallye-Sport!“