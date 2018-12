Grundlsee: Der Traumstrand ist für alle da

Gemeinde ist gegen neue Pachtverträge

Das Besondere am Grundlsee sind laut Steinegger die langen, unverbauten Naturstrände, die zu zwei Dritteln frei zugänglich sind. Dass das so bleiben soll, darin sei man sich mit den Bundesforsten als Haupteigentümer auch weitgehend einig: „Jeden Sommer mehren sich die Pacht-Anfragen. Aber wir als Gemeinde setzen uns entschieden gegen neue Pachtverträge am Ufer ein.“