Jetzt zählt jede Kniebeuge für den guten Zweck!

„Heuer wollen wir die 50.000 Kniebeugen sprengen“

„Es hat uns riesig gefreut, dass sich voriges Jahr so viele Menschen für die gute Sache eingesetzt haben“, ist Krückl vom Erfolg der Aktion noch immer begeistert: „Dass so viele mit derartiger Freude dabei waren, hat uns motiviert, auch dieses Jahr die #30sekchallenge zu veranstalten.“ Das Ziel der Organisatoren ist dabei klar: „Heuer wollen wir die 50.000 Kniebeugen vom Vorjahr sprengen und so noch mehr Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Krückl im Gespräch mit krone.at.