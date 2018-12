Emma Stone ist die neue Cruella De Vil

Geheimbesuch in Wien

Emma Stone wurde 2017 für ihre Rolle in „La la Land“ mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Vor einigen Tagen kursierten Gerüchte, die 30-Jährige wäre geheim in Wien gewesen. Sie soll mit ihrem Gefährten, dem Regisseur Dave McCary im „Mr & Mrs Feelgood“ im 4. Bezirk gegessen haben. Während sie sich einen grünen Smoothie und ein Ratatouille bestellt haben soll, gönnte sich ihr Begleiter einen Americano mit Mandelmilch und ein Stück Cheesecake.