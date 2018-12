Salzburg verweigert Politik-Nulllohnrunde

Landespolitik hat einige Gehaltstopps hinter sich

Zum anderen werden die Gehälter im Landtag und den Kommunen durch das Salzburger Bezügegesetz geregelt, das eine reine Angelegenheit des Landes ist.

Die Landesregierung versucht, den Ball in Sachen Politikerbezüge flach zu halten. Aus dem Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) heißt es nur, Salzburg habe Anfang 2018 zum ersten Mal seit Jahren wieder die Politikerbezüge erhöht. Daher mache man nun eben beim Gehaltsstopp von Türkis-Blau nicht mit. Nachsatz: Der Bund könne sich noch sechs weitere Nulllohnrunden verordnen und würde weiterhin unter dem Niveau von Salzburg liegen.

Die Opposition, die normalerweise Vorhaben der Regierung in der Luft zu zerreißen pflegt, hält sich mit Kritik in Sachen Politikerbezüge nobel zurück - schließlich gehts auch um’s eigene Geld. „Ich bin keine Verfechterin des populistischen Wie-wenig-ist-ein-Politiker-Wert-Limbo“, so FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek zur „Krone“: Gute Leute aus der Wirtschaft würden leider auch immer weniger in die Politik gehen, weil sie dort wesentlich weniger verdienen können. Nachsatz: „Dennoch glaube ich, dass die Landespolitik in Salzburg eine Nulllohnrunde verkraften könnte.“