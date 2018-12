Georg Willi als Bürgermeister sattelfest

„Georg Willi scheint auf dem rechten Weg zu sein“

„Nach einer eher sehr turbulenten Amtsführung seiner Vorgängerin Oppitz-Plörer goutiert der Innsbrucker Bürger nun die eher ruhige und besonnene Art des Miteinanders von Bürgermeister Willi. Dies sieht man sowohl in der Bürgermeisterfrage wie auch in der sonstigen Bewertung seiner Arbeit. Für Willi steht der Bürger im Mittelpunkt, was nun auch im Bürgerbeteiligungsprozess noch verstärkt wird. Der Bürger möchte mehr in die Stadtpolitik miteinbezogen werden und Georg Willi scheint hier auf dem rechten Weg zu sein“, analysiert Politikexperte Christian Traweger.