Steirische Bilanz: 65 Tote auf unseren Straßen

Warum der in Graz lebende 28-Jährige mit seinem Pkw in der Harter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts viel zu schnell unterwegs war, wird für immer ein Geheimnis bleiben. Die Unfallstelle glich einem Schlachtfeld: Nachdem der Steirer auf der schmierigen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, geriet er auf den Gehsteig, durchbrach einen Maschendrahtzaun und krachte schließlich gegen einen Lichtmast.