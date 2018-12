Tourengeher stürzte, Bergrettung rückte aus

Am Samstag, 1. Dezember, stürzte bei der Abfahrt von der Wetterin ein Skitourengeher in freiem Gelände und zog sich dabei eine schwere Verletzung am linken Oberschenkel zu. Obwohl das Skigebiet Niederalpl die Saison noch nicht eröffnet hatte, boten die zufällig anwesenden Liftbediensteten den Bergrettern der Ortsstelle Neuberg sofort Transportunterstützung mittels Pistengerät und Skidoo an. So gelangten die Alpinretter und ein Bergrettungsarzt schnell zur verletzten Person. Nach der Erstversorgung konnte der Tourengeher abtransportiert und dem Notarztteam des Rotes Kreuz Mürzzuschlag übergeben werden.