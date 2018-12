Arzt leugnete Holocaust - zwei Jahre Gefängnis

Es ist seine dritte Verurteilung nach dem Verbotsgesetz. In 13 Briefen - u. a. an den Präsidenten des Landesgerichtes Linz, an Gemeindepolitiker, an eine Nationalrätin - hat er den Einsatz von Zyklon B zur Vernichtung von Juden im KZ Mauthausen angezweifelt. Teilweise hat er die Briefe während einer Haft in der Justizanstalt abgeschickt.