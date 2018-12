Drei Passanten auf Gehsteig von Auto erfasst

Drei Verletzte hat ein schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Wien gefordert. Eine 41-jährige Autofahrerin hatte an einer Kreuzung im Bezirk Alsergrund offenbar eine rote Ampel übersehen und krachte in einen weiteren Pkw, der daraufhin auf den Gehsteig geschleudert wurde und drei Passanten erfasste. Die Opfer erlitten teils schwere Verletzungen.