Ligist: Frontaler mit Auto und Traktor

Die Polizei kündigte an, am Dienstag bei Tageslicht noch einmal alle Spuren am Unfallort genau untersuchen zu wollen, um die Schuldfrage klären zu können. Eine Autofahrerin, die den Unfall nicht direkt gesehen hatte, aber bis kurz davor einige Zeit hinter der 74-Jährigen hergefahren war, gab an, dass die Frau mit relativ geringer Geschwindigkeit und großer Vorsicht gefahren sei. Außerdem wird vor einer Ölspur im Unfallbereich gewarnt: Autofahrer mögen bitte besonders vorsichtig fahren.