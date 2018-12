Wie traurig: Niemand vermisst den süßen „WC-Hund“

Als der Hundebesitzer nicht zurück kam, machte sich der Toiletten-Kassierer Sorgen und hielt Nachschau nach dem Mann - ohne Erfolg. Nachdem er zwei Stunden lang den Hund gehütet hatte, rief er verzweifelt bei der Tierrettung an. Diese kam den Hund holen, er ist jetzt beim Aktiven Tierschutz in Graz untergebracht. Und obwohl der Vorfall schon am Freitag war, hat bislang keiner nach ihm gesucht.