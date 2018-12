Insolvenzverfahren über Steyr Motors eröffnet

Liquiditätsprobleme konnten nicht gelöst werden

Zuletzt hatte es in Medienberichten geheißen, bei dem Unternehmen habe es Verluste, Restrukturierung sowie einen Chefwechsel gegeben. Als Überbrückungshilfe wurde von der chinesischen 100-Prozent-Eigentümerin, der Steyr Motors Investment Co., Ltd., eine Finanzspritze in Millionenhöhe zur Verfügung gestellt. Zuletzt hätten aber die mit der Alleingesellschafterin und potenziellen Investoren geführten Verhandlungen das Liquiditätsproblem nicht lösen können und so musste der Weg zum Insolvenzgericht angetreten werden.