Hitler-Bilder über Handy verschickt: Bedingte Haft

Hitler-Bilder per WhatsApp verschickt

Weitere Beispiele waren ein Porträt des Führers in einem Bilderrahmen mit der Aufschrift „Ohne dich ist alles doof“, das Video einer Tasse mit dem Konterfei von Hitler mit dem Text „Vermisst seit 1945 - Adolf, bitte melde Dich! Deutschland braucht Dich!“ oder ein Video, in dem sich Soldaten zum Hakenkreuz formieren. Diese und ähnliche Nachrichten schickte der Angeklagte offenbar an fünf Freunde in einer WhatsApp-Gruppe.