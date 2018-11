Leverkusen holt mit ÖFB-Trio 1:1 gegen Rasgrad

Bayer Leverkusen hat am Donnerstag mit einem österreichischen Trio in der Europa League ein Heim-1:1 gegen Ludogorez Rasgrad geholt. Ramazan Özcan und Aleksandar Dragovic spielten gegen die Bulgaren durch, Julian Baumgartlinger wurde in der 34. Minute eingewechselt. Die Werks-Elf war in Gruppe A schon davor als Aufsteiger festgestanden.