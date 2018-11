Makler verlangte für Besichtigung 300 Pfund

Am heiß umkämpften Wohnungsmarkt in Großstädten sorgen Mietpreise & Co. immer wieder für Ernüchterung oder gar ein böses Erwachen. Wie dieser von der BBC aktuell aufgedeckte Fall aus Großbritannien: So soll ein Unternehmen aus London von mindestens zwei potenziellen Mietern Hunderte von Pfund verlangt haben, bevor diesen Zutritt zu den Liegenschaften gewährt wurde.



Diese „Kaution“ aber sei nach der Besichtigung plötzlich nicht mehr „verfügbar“ gewesen, auch seien sämtliche Zahlungen nicht erstattungsfähig. Auf Quittungen, die von Interessenten im Vorfeld unterschrieben werden müssen, würde zudem vermerkt, dass das Geld nicht zurückgezahlt würde. Betroffene aber sagen, diese seien Ihnen erst nach Hinterlegung der Kaution vorgelegt worden.