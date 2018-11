FPÖ-Geschäftsstelle mit Fäkalien beschmiert

Die Landesgeschäftsstelle der Tiroler FPÖ in Innsbruck wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel eines vandalistischen Aktes. Unbekannte Täter beschmierten den Eingangsbereich des Hauses in der Leopoldstraße mit Fäkalien und hinterließen ein Drohschreiben, wie die Partei am Donnerstag mitteilte. Die FPÖ ortet die Verwantwortlichen für den „grauslichen Anschlag“ im „linken Spektrum“ und spricht von einer „galoppierenden Radikalisierung“.