Stallorder? Leipzig-Boss wehrt sich gegen Verdacht

Für Red Bull Salzburg liegt das Sechzehntelfinalticket der Europa League zum Abholen bereit. Im zweiten Prestigeduell mit dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig am Donnerstag (18.55 Uhr) in Wals-Siezenheim reicht den „Bullen“ ein Remis zum Weiterkommen. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wehrte sich indes gegen den Verdacht, dass es gegen Salzburg eine Stallorder geben könnte. Was Ralf Rangnick und Stefan Ilsanker vor dem Spiel zu sagen hatten, sehen Sie oben im Video!