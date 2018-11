Rummenigge: „Ich schätze Wenger seit langer Zeit“

Das Gerücht hat sich in der Medienlandschaft etabliert: Arsene Wenger soll beim FC Bayern als Cheftrainer im Gespräch sein. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärt in diesem Video (siehe oben): „Ich schätze Arsene seit langer Zeit.“ In den 90ern habe man sogar versucht, Wenger als Bayern-Trainer zu gewinnen, erklärt er im gleichen Interview. Ob das jetzt auch der Fall sei, erklärt er nicht.