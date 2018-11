10 Tonnen schweres Tor kippte auf Weststeirer (58)

Mit einem furchtbaren Vorfall begann die Arbeitswoche in der Ibiden Ceram Porzellanfabrik in Frauental an der Laßnitz (Bezirk Deutschlandsberg): Ein zehn Tonnen schweres Ofentor kippte Montagfrüh auf einen 58-jährigen Arbeiter, der dadurch schwere Kopfverletzungen erlitt.