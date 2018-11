57 Millionen Euro! Mourinho will „Arnie“ im Jänner

Deshalb soll der Wechsel des 29-jährigen Wieners auch schon im Jänner über die Bühne gehen. „Die Red Devils haben Probleme“, schreibt die „Sun“, „deshalb will Mourinho den ehemaligen Stoke-Stürmer unbedingt. Er soll Manchester United in die Top vier schießen“. Star-Trainer Jose Mourinho kennt Marko aus gemeinsamen Zeiten bei Inter Mailand. Schon im Sommer wollte der Portugiese „Arnie“ zu ManU lotsen. Ja, „the Special One“ beobachtete den ÖFB-Star deshalb sogar beim Testspiel der Nationalmannschaft gegen Russland Ende Mai am Tivoli. Doch ein konkretes Angebot erhielt WestHam angeblich nicht. Jetzt macht Englands Rekordmeister allerdings Ernst.