Phil Collins live in Wien!

Es fühlt sich mehr als richtig an, wie sich die „Krone“ bereits bei einem Konzert in Toronto überzeugen konnte. Und das nicht nur, weil ein unvergleichlicher Hit den nächsten jagt, von „Another Day In Paradise“ über „In The Air Tonight“ und „You Can’t Hurry Love“ bis hin zu Genesis-Songs wie „Follow You Follow Me“. Phil Collins sorgt insgesamt für eines der emotionalsten Konzerterlebnisse des Jahres. Mit dabei hat er seinen 17-jährigen Sohn Nicholas, der das macht, was der Vater aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr kann - verdammt gut Schlagzeug spielen. Und dieses berührende Zusammenspiel der Generationen ist ein weiteres Highlight dieses großartigen Comebacks.