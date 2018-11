Alko-Lenker verursachte Unfall in Ötztal Bahnhof

Der Mann aus dem Bezirk Imst wollte Freitag gegen 19.55 Uhr von der Tankstelle auf die Ötztal Straße (B 186) einbiegen. Dabei übersah er einen 57-jähriger Lenker aus dem Ötztal, der mit seinem Wagen vorschriftsmäßig talauswärts unterwegs war. In der Folge kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 50-jährige erheblich verletzt wurde. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab fast 1,2 Promille. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.