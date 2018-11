Straßenbahn-Zusammenstoß fordert fünf Verletzte

Laut Wiener-Linien-Sprecher Daniel Amann war ein „Ulf“ der Linie 42 in eine Hochflurbahn der Linie 40 gekracht, die in der Station Währinger Straße/Spitalgasse stand. Insgesamt fünf Passagiere erlitten bei den Unfall leichte Verletzungen. Zwei der Opfer konnten nach der Versorgung durch die Rettung in häusliche Pflege entlassen werden, die übrigen drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert, hieß es.