Brand in Reihenhaus: Mann rettete zwei Mitbewohner

Heizgerät als Brandursache

Durch den Brand wurden die gesamten elektrischen Leitungen und auch die Wasserleitung sowie Inventar stark beschädigt. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Brandursachenermittlung ergab, dass der Brand von einem Heizgerät, welches im Keller installiert und mit Wäsche bedeckt war, ausgegangen war. Nachdem die Wäsche durch die Hitzeentwicklung Feuer gefangen hatte, gerieten in der Folge auch die in unmittelbarer Nähe aufgestellten Holzregale in Brand.