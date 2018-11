Adler backstage: Mit Schlieri und Co. beim TV-Dreh

Die „Krone“ und Österreichs Skisprung-Stars gehen gemeinsame Wege. Mut und Haltung sind die wichtigsten Eigenschaften, die unsere Adler in ihrem Sport mitbringen müssen. Und auch jene Werte, die in der größten Tageszeitung des Landes gelebt werden - Grund genug für die vor der Heim-WM in Seefeld besiegelten Partnerschaft. Dieses Video nimmt Sie mit hinter die Kulissen des Image-Clip-Drehs mit Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Manuel Fettner, Andreas Kofler, Michael Hayböck und Clemens Aigner.