Explosion in Wohnhaus: Bewohner schwer verletzt

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 9.30 Uhr zu einer Explosion eines Gasofens in einem Einfamilienhaus in Grassdorf bei Sankt Veit (Kärnten). Mehrere Feuerwehren rückten aus. Laut Landesalarm- und Warnzentrale wurde ein 37-jähriger Mann schwer verletzt.