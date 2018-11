Todesdrohung versetzt unsere Kinder in Panik

Angstzustände, Schlafstörungen, Albträume

Was bewirkt das Lesen solcher Horror-Nachrichten bei Kindern? „Stellen Sie sich vor, das Kind liegt am Abend im Bett und liest so etwas. Dass es da zu Angstzuständen, Schlafstörungen und Albträumen kommt, ist sehr wahrscheinlich. Das Problem ist, das erleben wir oft bei unseren Workshops in Schulen, dass bei vielen immer eine gewisse Grundunsicherheit bleibt: Was ist, wenn doch was dran ist?“