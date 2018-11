Auf Make-up für Krebskranke spezialisiert

„Krone“: Eines Ihrer Spezialgebiete ist Permanent Make-up für Krebspatientinnen

Irmi Ries: In meinem Laden „Kosmetik und mehr“ bieten wir neben klassischen Kosmetikbehandlungen zusätzlich medizinischen Pigmentierungen für Kranke an. Wir verhelfen so zum Beispiel Krebspatientinnen oder Brandopfern zu neuen Augenbrauen. Auch Pigmentierungen von Brustwarzen nach Brustkrebserkrankungen mit Amputationen sind in unserem Programm.