400 Frühchen werden pro Jahr in Innsbruck betreut

„Wir wollen Eltern die Gelegenheit geben, sich in ungezwungener Atmosphäre mit unserem Team, aber natürlich auch mit anderen Eltern auszutauschen und zu informieren“, erklärte Ursula Kiechl-Kohlendorfer, Direktorin für Neonatologie (Neugeborenenmedizin) an der Klinik Innsbruck. Zum Weltfrühchentag fand am Freitag in der Kinderklinik eine Feier für die letzten beiden Frühchenjahrgänge statt.