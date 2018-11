Zug fährt an Städten vorbei

Was in der neuesten Studie des Verkehrsclubs sofort ins Auge fällt: Die Donau scheint eine Barriere zu sein, welche die Schiene nicht allzu leicht überwindet. Denn von jenen 20 Stadtgemeinden in Niederösterreich, die nicht mit dem Zug erreichbar sind, liegen nur drei südlich des großen Stromes - nämlich Mank im Bezirk Melk, Kirchschlag in der Buckligen Welt sowie Mannersdorf am Leithagebirge.