Sofia Richie will nach Busen-OP auch Po-Implantate

Droht die Liebe von Sofia Richie und Scott Disick wegen eines Figur-Fiaskos zu zerbrechen? Der Kardashian-Ex vermisst laut „RadarOnline“ an seiner 20-jährigen Liebsten nämlich die Kurven seiner Verflossenen. „Scott sagte ihr, mit mehr Kurven wäre sie so viel sexyer, und er will mehr, in das er greifen kann.“