England-Rekordspieler kritisiert Rooney-Abschied

Kein Wechsel in die Premier League

Für Rooney soll der Abstecher auf englischen Rasen einmalig bleiben. Bei DC United steht er noch bis Ende 2021 unter Vertrag. Der Klub aus Washington schaffte dank zwölf Rooney-Treffern in 20 Spielen den Einzug ins Play-off, in dem United aber Anfang November ausschied. Ein temporärer Wechsel in die Premier League in der spielfreien Zeit in den USA sei kein Thema, stellte Rooney klar. „Ich habe mich entschieden, in die Staaten zu gehen, und dabei bleibt es.“