Wechsel in der Tiroler „Tierecke“-Redaktion

Marlies Ortner, rechts am Bild mit ihrem Kater "Mojito" zu sehen, hat sich viele Jahre um die Vermittlungs- und Vermissteninserate in der Tiroler „Tierecke“ der Kronen Zeitung gekümmert. Jetzt startet ein neuer Lebensabschnitt, Marlies geht in Pension. Die gesamte Redaktion dankt von Herzen für das großartige Engagement!