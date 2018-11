„Don‘t touch it!“ - Der Comic zum Gruseln

Mit „Don‘t touch it!“ nimmt uns Timo, also wie es sich gehört, mit in eine Kleinstadt in den USA. Wir lernen Benji kennen. Er ist einer von diesen Jungs, der eigentlich nur Ruhe von seiner großen Schwester haben möchte und mit seinem besten Freund Abenteuer rund um die Außengrenzen der Stadt erleben möchte. Möglichst wenig Schule, möglichst viel Sommer. Aber da gibt es noch Loreley, und mit ihr kann Benji so gar nichts anfangen. Loreley soll nur ein paar Wochen bei ihnen im Haus sein, erklären ihm seine Eltern. Gerade so lange, bis sie sich von dem Verschwinden ihres Bruders Toby erholt hat. Aber Benji hat genug Bücher gelesen und Filme gesehen, um zu wissen, dass es kein gutes Zeichen ist, wenn sich Dinge mitten in der Nacht im leeren Swimmingpool bewegen und kleine Mädchen in den dunklen Wäldern verschwinden.