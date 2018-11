Austria zeigte „Reaktion“: Applaus statt Pfiffe

Balsam

Balsam für die aktuell geschundene violette Seele und auch jene von Trainer Thomas Letsch, der in der Kritik steht, sich aber diesmal zumindest über den Auftritt der Mannschaft freuen durfte: „Es war wichtig, eine Reaktion auf das Wolfsberg-Spiel zu zeigen, die haben wir gezeigt, wir haben Salzburg das Leben mehr als schwer gemacht. Das haben auch unsere Fans gespürt, daher war für mich die logische Konsequenz, dass sie diesmal die Spieler mit Applaus verabschiedeten. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war in Ordnung, macht mich stolz, das Ergebnis natürlich nicht. Die Jungs sind am Schluss am Zahnfleisch dahergekommen, wurden leider für ihren Einsatz und Kampfgeist nicht belohnt.“